ಬಲ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್

ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದು ಕಾದಿತ್ತು. ಅದು ನಗರದ ಬಲ್ಮಠದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

English summary

Most destructive batsmen in cricketing world, Chris Gayle received warm welcome at Rathna's Wine Gate at Balmatta in city on Sunday February 5 to a function held by Rathna's Wine Gate at Balmatta, Mangaluru.