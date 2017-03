ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವೇಡ್ ಕಿಚಾಯಿಸಿದ್ದು ರೊಚ್ಚಿಗೆಬ್ಬಿಸಿತು: ಜಡೇಜಾ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಸೆಡ್ಲಿಂಗ್ ವಿವಾದದ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ.

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 19:29 [IST]

English summary

Ravindra Jadeja revealed that the on-field banter with Australian wicketkeeper Matthew Wade motivated him to perform at his best in Dharmasala.