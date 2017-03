ಕೊಹ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Australia's former Australian wicketkeeper-batsman Mathew Hayden supports Indian Test cricket team captain Virat Kohli, in on-going sledging by Australia players.