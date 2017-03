ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಮಿ ಸೇರುತ್ತಾನಂತೆ!!

ಲಾಹೋರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸೇನಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರ.

English summary

West Indies cricketer Marlon Samuels has expressed his desire to join the Pakistan Army and saluted its Army chief, General Qamar Javed Bajwa, for the security and top class arrangements provided for the Pakistan Super League (PSL) final that was held at the Gaddafi Stadium in Lahore on March 5.