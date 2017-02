ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20: ಪೂರ್ವವಲಯಕ್ಕೆ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ನಾಯಕ

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಲಯವಾರು ಟ್ವೆಂಟಿ20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪೂರ್ವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರಾಗಿ ಸೋಮವಾರ(ಫೆಬ್ರವರಿ 06) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

Notwithstanding his lackluster form with the bat, Manoj Tiwary was today, February 5, named captain of the 15-member East Zone squad for the all-India Inter-Zonal Twenty20 tournament for the Syed Mushtaq Ali Trophy to be held in Mumbai from February 12.