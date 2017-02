ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ: ರಾಜ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಸಾರಥ್ಯ

ಫೆಬ್ರುವರಿ 25ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್‌ 6 ವರೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Manish Pandey will lead the 15-member Karnataka team in the Vijay Hazare Trophy in the absence of regular skipper R Vinay Kumar through injury.The tournament will be held in Kolkata from February 25 to March 6.