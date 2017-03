ದೇವಧರ್ ಟ್ರೋಫಿ: ಕನ್ನಡಿಗ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಶತಕ, ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ (104) ಅವರ ಸೊಗಸಾದ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡ್‌ ತಂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ದೇವಧರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

English summary

Batsman Manish Pandey scored 104 as India ‘Red’ registered a 32-run win over Tamil Nadu in a Deodhar Trophy cricket tournament match at the ACA-VDCA cricket stadium here on Sunday