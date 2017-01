ಲೋಧಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ : ಸಂಜಯ್ ದೇಸಾಯಿ ಕೆಎಸ್ ಸಿಎ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನ್ಯಾ.ಆರ್ ಎಂ ಲೋಧಾ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಎಸ್ ಸಿಎ) ಮುಂದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Karnataka State Cricket Association (KSCA) today (January 5) elected its 3 new office bearers at an Emergent Managing Committee meeting. Sanjay Desai is new President and Sudhakar Rao is new Secretary