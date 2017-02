LIVE : ಐಪಿಎಲ್ 2017,ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಯಾವ ತಂಡದ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ. 20 : ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ (ಐಪಿಎಲ್) 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಸೋಮವಾರ (ಫೆ. 20) ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಟ್ಜ್ ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ಹೋಟೆನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

12.53 PM ಇಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ನಂತರ ಯಾವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ. * ಡೆಲ್ಲಿ-9.25 ಕೋಟಿ ರು. * ಗುಜರಾತ್-12.30 ಕೋಟಿ ರು. * ಪಂಜಾಬ್-14.80 ಕೋಟಿ ರು.* ಕೆಕೆಆರ್-10 ಕೋಟಿ ರು. ಮುಂಬೈ- 4.05 ಕೋಟಿ ರು. * ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ-2.70 ಕೋಟಿ ರು. * ಆರ್ ಸಿಬಿ- 2.82 ಕೋಟಿ ರು. * ಹೈದರಬಾದ್-15.65 ಕೋಟಿ ರು.

12.43 PM ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ 2017 ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ 12.40 PM ವರೆಗಿನ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿ ವೇಳೆ 33 ಆಟಗಾರರು ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 14.5 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಿಲ್ಸ್ 12 ಕೋಟಿ ರುಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಬಾಡ ತಲಾ 5 ಕೋಟಿ ರುಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

We break for Lunch now and will be back at 2 PM IST #IPLAuction. Take a look at the top buys from the morning session. pic.twitter.com/idSdy3GNg2