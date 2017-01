ಈ ಬೌಲರ್ ಕಂಜೂಸ್, ರನ್ ನೀಡದೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸವ್ನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ(ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಆಯೋಜನೆಯ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸರ್ಫ್ರಾಜ್ ಅಶ್ರಫ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ನೀಡದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Sarfaraz Ashraf recorded incredible figures of 6 for 0 for Young Pioneer CC in a KSCA T20 club tournament fixture, held at the Aditya Global grounds here. Ashraf’s heroics helped his team coast past Mercara Youth CC.