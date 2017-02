ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಯೋಧರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ

ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಸೇನಾ ವಲಯದ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಯೋಧರಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka Cricket association will be inviting 5,000 army personnel to watch the test match between India- Australia which has been scheduled from Feb.4th to Feb.8 in Chinnaswamy stadium, Bengaluru.