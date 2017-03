ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಂಗದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭ; ಕನ್ನಡತಿ ಶಾಂತಾ ರಂಗಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

In a grand function arranged in Bengaluru on March 9th, 2017, Team India captain Virat Kolhi recieves Pali Umrigar award and Spinner Ravichandran Ashwin recieves Dilip Sardesai award for their extra ordinary performances in 2015-16 cricket year.