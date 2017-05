ಐಪಿಎಲ್ 2017: ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಗೆ ಮುಂಬೈ; ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುತೂಹಲ

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜಯದಿಂದಾಗಿ, ಮುಂಬೈ ತಂಡ, ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತಲ್ಲದೆ, ಹಾಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ತಾನು ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 20 ಅಂಕಗಳ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು.

English summary

Mumbai Indians ended the league stage of the IPL with a table-topping 20 points after they beat Kolkata Knight Riders by nine runs at the Eden Gardens. The defeat meant Knight Riders, with 16 points, would not finish in the top two.