ಕೊಹ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್

ಬಾರ್ಡರ್ -ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

KL Rahul quicker than Virat Kohli and Sachin Tendulkar to reach 1000 Test runs