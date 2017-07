ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ

ಲಂಡನ್, ಜುಲೈ 23: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಬದಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ವಿಲನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ನೋಡಲು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್!

ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ​ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಫೈನಲ್​​ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡವನ್ನು ಅದರ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್ ​​ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಅವರ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ನಟ ಸುದೀಪ್. ಸದ್ಯ ದಿ ವಿಲನ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಲಂಡನ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಚ್ಚ ಈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವನಿತೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.



Wrappd a gud schedule. All excited to witness th Indian women's world cup cricket finals at Lords on Sunday.Can't miss this proud moment.

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್​​ಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆದಿದ್ದು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವನಿಯರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತುರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



All hv left n it's only me here n I'm Heading bk tmrw n joining shoot RD. Wouldn't miss a chance to watch u perform live. Bst wshs to u all. https://t.co/sspmrN5vd7