ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಐಪಿಎಲ್ 10ರಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ!

ಲಂಡನ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 03: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಿಗ್‌ಬಾಶ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ಬೆಟ್ಸ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಅಡಿದ್ದಾರೆ.



FYI - I won't be going into the IPL auction. My winter has been too busy with all my travel & I don't want to spend April/May away too!