ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮರ್ಥ್ ಆಯ್ಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 11 : ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಮರ್ಥ್‌ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡವನ್ನು ಸಮರ್ಥ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಟಗಾರ ಅಭಿನವ್‌ ಮುಕುಂದ್‌ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಅರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಮುಕುಂದ್ ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್‌ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡವು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

2013ರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ 24 ವರ್ಷದ ಸಮರ್ಥ್‌ ಅವರು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌(702ರನ್‌) ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

29 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 42.30 ರನ್ ಸರಾಸರಿಯಂತೆ 2073ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 5 ಶತಕ ಹಾಗೂ 9 ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 235ರನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2016ರ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Congratulations Sammyyy!! Thrilled to see you one step closer to achieving your dreams. Wishing you all the success you deserve and more❤️' pic.twitter.com/Kr5705Klsf