ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾದರಿ ಹೆಜ್ಜೆ

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಕೆಎಸ್ ಸಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.

The Karnataka State Cricket Association (KSCA) today (March 25) announced the launch of "KSCA Suraksha", a group personal accident insurance scheme for young and budding cricketers across Karnataka.