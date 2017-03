ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ವೀಟ್ ಗೂ ಲಿಂಕ್!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಟ್ವೀಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 19:16 [IST]

English summary

Karnataka CM Siddaramaiah loves Cricket and Tweets regularly. Knowing this a twitterati trolled CM of GoK by tweeting: Team India victory is directly related to CM of Karnataka Tweets.