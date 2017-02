ಗುರುವಿನ ತಂಡ ಸೇರಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಗೌತಮ್

ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಗೌತಮ್ ಈಗ 2017ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿರುವ ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲೇ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Karnataka off spinner K. Goutam expresses his excitement over his addition to Mumbai Indians in which, his spin GURU Harbhajan singh is a part of the team. On Feb. 29, during the auction of IPL 2017, Gautam was bagged by Mumbai Indians for 2017 IPL for whopping Rs. 2 crore.