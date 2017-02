ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಕುಕ್ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Middle order batsman Joe Root was today (February 13) appointed as England's new Test captain. He replaced Alastair Cook, who last week, stepped down from the position.