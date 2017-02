ಪಾಕ್ ಹುಡುಗಿ ಹಾಕಿದ ಬೌನ್ಸರ್ ಗೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಸಿಕ್ಸರ್

ಭಾರತದ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅರೇ ಆ ಹಡುಗಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದರೂ ಏನು? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಠಾಣ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

India pacer Irfan Pathan narrated an incident when he was asked by a Pakistani girl that why was he playing for India, despite being a Muslim.