ಇರಾನಿ ಕಪ್ : ಶೇಷ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ, ಪೂಜಾರಾ ನಾಯಕ

ಚೊಚ್ಚಲ ರಣಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಇರಾನಿ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಶೇಷ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರಾ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Cheteshwar Pujara will lead the 15-man squad comprising Karun Nair, who made waves with a triple hundred against England in the fifth and final Test in Chennai.Rest of India (RoI) squad that will take on first-time Ranji Trophy champions Gujarat in the Irani Cup to be held in Mumbai from January 20 to 24.