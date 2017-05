ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿನೆರಳು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಂಧನ

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಗ್ರಳು (ಐಪಿಎಲ್) 10ರ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿನೆರಳು ಆವರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.ಕಾನ್ಪುರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಪೈಕಿ ಈ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

English summary

The Kanpur police have arrested three persons in connection with betting during Indian Premier League (IPL) 2017 matches.