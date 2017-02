ಐಪಿಎಲ್ : ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ (ಐಪಿಎಲ್) 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ

The players auction for the 10th edition of the cash-rich Indian Premier League (IPL) will be held on February 20 in Bengaluru, it was officially confirmed on Friday (Feb 3).