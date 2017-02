ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು ಅಚ್ಚರಿ: ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನ ಮಗ ಸಿರಾಜ್ ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೆಲೆ

ಐಪಿಎಲ್ 10 ಹರಾಜಿನ ಅಚ್ಚರಿ: ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರ ಮಗನಾಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಭರ್ಜರಿ 2.6 ಕೋಟಿ ರು ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 15:55 [IST]

English summary

The 22-year-old Mohammed Siraj was brought by Sunrisers Hyderabad for a whopping Rs 2.6 crore - his base price was just Rs 20 lakh. The pace machine Mohammad Siraj, son of Autorickshaw driver excited to play IPL season 10