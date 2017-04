ನಟಿ ಸಾಗರಿಕಾ ಬದಲು ಪತ್ರಕರ್ತೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಕುಂಬ್ಳೆ

ಜಹೀರ್ -ಸಾಗರಿಕಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶ್ ಮಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಗರಿಕಾ ಘಾಟ್ಗೆ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಗರಿಕಾ ಘೋಶ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು

Congratulations @ImZaheer and @sagarikavghatge ! Wishing you the very best! https://t.co/pMadS7wHo2

English summary

IPL 2017: Cricketer Zaheer Khan engaged to actor Sagarika Ghatge, but Anil Kumble congratulates wrong Sagarika, in wish Kumble tagged journalist Sagarika Ghose instead of the actor