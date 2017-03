ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ! ಐಪಿಎಲ್ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲಭ್ಯ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ನಾಯಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗದ ಕಾರಣ, ಆರ್ ಸಿಬಿ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

Royal Challengers Bangalore (RCB) captain Virat Kohli is likely to miss a couple matches of the Indian Premier League (IPL) 2017 as he is still not "100 per cent" fit after sustaining a shoulder injury.