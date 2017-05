ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಮುಂಬೈ ಎಡವಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಕಾರಣ

ಮುಂಬೈ ಪಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರನ್ನೇನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸೋತಿದ್ದು ಖೇದಕರ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 9:27 [IST]

English summary

Even having good batting lineup and bowling power, Mumbai Indians lost the IPL's first play-off match on May 17, 2017. Here are list of its failures,