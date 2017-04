ಹುಡುಗಿ ಜತೆ ಕುಣಿದ ಗಂಭೀರ್, ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾರಾ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳ ಜತೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ. ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿನ ಆ ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೇನೋ ಎಂಬ ಭೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ.

English summary

In KKR Captain's Diary, Cricketer Gautam Gambhir actually danced! Even his wife hasn't been able to get him to do that so far. Gambhir wrote in his column in a renowned News Paper how he was 'a quintessential Punjabi who loves his butter chicken and daal'.