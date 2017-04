ಪುಣೆ ಎದರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದ್ರಾವಿಡ್ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಯಾರು?

ಐಪಿಎಲ್ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಎದುರು ಮೊದಲ ಅಬ್ಬರದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಯಾರು ಈ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್? ಸಂಜು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ? ಎಂಬುವುದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Some interesting information regarding Kerala Cricketer Sanju Samsan who grabbed attention of viewer by hitting 102 runs for Delhi Daredevils against Pune Supergiants in IPL match on 11th April, 2017.