ಮೊದಲ ಫೈನಲಿನಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್!

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 21:42 [IST]

English summary

Rising Pune Supergiant spinner Washington Sundar set a new record as he became the youngest player to play in an Indian Premier League (IPL) final here on Sunday (May 21).