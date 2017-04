ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್

ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಜೈಂಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿರುವ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಗಾಯಾಳುವಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.

English summary

Uncapped young Tamil Nadu all-rounder Washington Sundar has been picked up by Rising Pune Supergiant to replace injured Ravichandran Ashwin for the IPL 2017.