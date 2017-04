ಪುಣೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ವೀರ ಧೋನಿಗೆ ಬಹುಪರಾಕ್ ಎಂದ ಕೊಹ್ಲಿ

ಪುಣೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23: ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸನ್ನು ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿ, ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಪುಣೆ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಆರ್ ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಜೇಯ 61 ರನ್(34 ಎಸೆತಗಳು, 5 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್) ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಪುಣೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ತಂಡ, ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು.



18ನೇ ಓವರ್ ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು 12 ಎಸೆತಗಳಿಂದ 30 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು.19ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಧೋನಿ, ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಪುಣೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪುಳಕಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿಯಿಂದ 19ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ಹರಿದುಬಂದವು



Ms Dhoni does what he's done with so much confidence over the years. What a champion knock. Great to watch 💪