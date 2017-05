ವಿಡಿಯೋ: ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಹ್ಲಿ!

ಐಪಿಎಲ್ 10ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೋತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

He may have not been able to entertain his fans with his performance in the tenth edition of the Indian Premier League (IPL), but Virat Kohli won the hearts of his fans in his final game of the tournament.