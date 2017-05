ವಿಡಿಯೋ : ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ ಆಂಡರ್ಸನ್

ಐಪಿಎಲ್ 2017ರ 42ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಕೋರೆ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

VIDEO: JAW DROPPING - @coreyanderson78 plucks it out of thin air https://t.co/FHNGB6rjlo @DelhiDaredevils #DDvGL

English summary

New Zealand all-rounder Corey Anderson took a one-handed catch to dismiss in-form batsman Dinesh Karthik in Pat Cummin's delivery in the match 42 of IPL 2017.