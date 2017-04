ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡಾ ಅಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಹರ್ಭಜನ್ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಂಡು ಆಡುವುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪಿನ್ ದಿಗ್ಗಜ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್. ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಂಡು ಆಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

A post shared by Harbhajan Turbanator Singh (@harbhajan3) on Apr 11, 2017 at 1:38am PDT

Just another day... another sport...my childhood sport #GilliDanda my fav😍✅ #IPL10 #IPLDiaries

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 19:12 [IST]

Former Mumbai Indians captain and star off-spinner Harbhajan Singh posted an Instagram video in which he is seen playing 'Gillidanda'.