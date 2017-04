ಬ್ರೆಂಡನ್ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್, ಗೇಲ್ ಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡಿದ ಹ್ಯಾಟ್

ಗೇಲ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಡಿ ಹಿಡಿದ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸಾಫ್ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.

English summary

Gujarat Lions (GL) player Brendon McCullum took a stunning catch of Chris Gayle near the long-off boundary in the 8th over of match 19 in IPL 2017.