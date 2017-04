ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ವೇಗಿ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 04ರಂದು ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 18:50 [IST]

Senior Indian speedster Ishant Sharma was today (April 4) picked by Kings XI Punjab (KXIP) for the 10th Indian Premier League (IPL), a massive boost to his Twenty20 career after the setback of going unsold in the players' auction.