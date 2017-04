ಧೋನಿಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿದ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಬೈಯ್ಗುಳ

ಧೋನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಧೋನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟ್ವೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ತರಾಟೆಗೆ.

English summary

Harsh Goenka, Rising Pune Supergiant owner Sanjeev Goenka’s brother and businessman, is facing severe criticism following his tweet on MS Dhoni after the Pune-based Indian Premier League (IPL) side defeated Mumbai Indians by seven wickets to begin their IPL 10 campaign with a win.