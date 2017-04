ಧೋನಿ ಹೊಡೆದ ಸಿಕ್ಸ್ ಮುರಿಯಿತು ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್!

ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, April 17, 2017, 10:24 [IST]

English summary

Former Indian captain Mahendra Singh Dhoni came back to some run-scoring form in the 16th match of IPL 10. the 14th over as MSD came dancing down the track to deposit Yuzvendra Chahal over the long on for a huge six. Here are the reactions.