ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಅಭಿನಂದನೆ

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇ 21ರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ, ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ 1 ರನ್ ನಿಂದ ರೋಚಕವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು.

English summary

Here are some twitter reactions by some former cricketers and bollywood people who expressed their congratulations to the IPL 10 winning team - Mumbai Indians against Rising Pune Supergiants in the finals on May 21, 2017 at Hyderabad.