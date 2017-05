ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್: ಪುಣೆ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವು

ಜಯದ ಗೆರೆಯ ಅಷ್ಟು ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಗೆಲುವು ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಪುಣೆ ತಂಡ; ಸ್ಮಿತ್, ರಹಾನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮಿಕ್ಕವರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಪುಣೆ ತಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಲು ಕಾರಣ.

English summary

Here are to 5 reasons behind the defeat of Rising Pune Supergiants against Mumbai Indians, in Summit clash of IPL 2017 on May 21, 2017 at Rajiv Gandhi International stadium, Hyderabad.