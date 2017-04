ಐಪಿಎಲ್ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ: ಟಾಪ್ 10 ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡಗಳಿವು!

ಈ ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ತಂಡವೂ ಜನ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರುವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 14:25 [IST]

Twenty20 cricket has been enjoyed by fans because this format guarantees explosive batting and stroke plays from the batsmen. A major reason for T20 cricket to gain popularity in such a short span of time is for the simple fact that the batsmen have plundered the bowlers for huge sixes and fours.