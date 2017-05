ಐಪಿಎಲ್ : ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸಿನಲ್ಲಿ ಭುವಿ ಮುಂದೆ!

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಟ್ವೆಂಟಿ20 ಕದನದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜೃಂಭಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಗಳಲ್ಲದೆ ವೇಗಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

As the ongoing Indian Premier League (IPL) 2017 has entered the final leg of its journey, IPL 10 has witnessed some very exciting bowling performances from both the overseas players and the Indians.After 50 matches, here are the top 10 bowlers (in terms of wickets) - as on May 11, 2017.