ಐಪಿಎಎಲ್: ಈ 10 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಆರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಯಾರಿಗೆ?

ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರವೇ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ನ 50ನೇ ಪಂದ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, May 12, 2017, 5:36 [IST]

English summary

After fifty games the tenth edition of the cash-rich Twenty20 league has witnessed some great performances from batsmen.Here is the list of ten top scorers, who are in the race to get orange cap.