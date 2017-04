ಟಿ20 ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನ ದೈತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2017ರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ದಾಖಲೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Read in English:

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 12:30 [IST]

English summary

Royal Challengers Bangalore's (RCB) explosive opener Chris Gayle is set to create Twenty20 history tonight (April 16) at M Chinnaswamy Stadium.