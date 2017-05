ಪುತ್ರಿ ಗ್ರೇಸಿಯಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್

ಪುತ್ರಿ ಗ್ರೇಸಿಯಾಳ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

#HappyBirthdayGracia Announcing the Gracia Raina Foundation - dedicated to the #MentalWellness of #MotherandChild ! #GRF #GraciaTurns1 pic.twitter.com/S4FsnDZLYq

English summary

Cricketer Suresh Raina and his wife Priyanka Chaudhary Raina on Monday (May 15) announced the launch of their foundation dedicated to the aid of underprivileged mothers across the country.