ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ರೈನಾ ನೋಡಲು ರೈನಾ ಬಂದಾಗ, ಪಂದ್ಯ ಕೆಲಕ್ಷಣ ನಿಂತಾಗ, ಇದ್ಯಾರು ಹೊಸ ರೈನಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

The league match between Gujarat Lions and Delhi Daredevils at Green Park Stadium in Kanpur was obstructed for some time when an enthusiastic spectator entered the field to take Suresh Raina's autograph.