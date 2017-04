ಶಿಖರ್, ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ದಾಖಲೆ ಜತೆಯಾಟ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ

ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ದಾಖಲೆಯ 136 ರನ್ ಜತೆಯಾಟ ನೀಡಿದ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಹಾಗೂ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಜೋಡಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Record 2nd wicket partnership by opener Shikhar Dhawan and Kane Williamson (136 runs) lead Sunrisers Hyderabad to score 191 runs in 20 overs in an IPL match against Delhi Daredevils on April 19, 2017 at Hyderabad.